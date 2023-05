Chiellini furioso con Riqui Puig: "Pagliaccio"

L'ultimo derby di Los Angels tra LA FC e LA Galaxy , ha visto prevalere la formazione ospite per 2-0 . Un risultato che non è stato digerito da Giorgio Chiellini , anche in virtù dell'atteggiamento di Riqui Puig .

US Open Cup, Chiellini contro Riqui Puig

Il centrocampista ex Barcellona ha segnato il gol del definitivo 2-0 che ha chiuso la partita. Nell'esultanza ha però mostrato la maglia ai tifosi avversari, così come fatto da Messi in un celebre Clasìco. Un gesto che ha mandato su tutte le furie Chiellini anche dopo il fischio finale. Mentre Riqui Puig rilasciava un'intervista in zona mista, infatti, l'ex capitano della Juventus è passato velocemente alle sue spalle urlandogli un paio di volte "pagliaccio" in spangolo.