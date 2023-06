Wanda Nara, indizio social sul futuro di Icardi

Adesso che ha vinto il campionato in Turchia con il Galatasaray , Mauro Icardi è tornato al centro dei rumors di mercato. Dopo una stagione ricca di gol (21 in 23 partite nella Super Lig turca) e soddisfazioni, il futuro dell'attaccante argentino ex Inter appare quanto mai indecifrabile. Anche se Wanda Nara sui social qualche indizio lo ha lanciato...

Futuro Icardi, l'indizio social di Wanda Nara non lascia dubbi

La stagione in prestito dal Psg al Galatasaray, culminata con la conquista del campionato, volge al termine. Per Icardi, che dovrà tornare a Parigi a fine stagione, l'esperienza in Turchia potrebbe esaurirsi qui. E l'ultima storia postata dalla moglie e agente, Wanda Nara, su Instagram lascia pochi dubbi sul futuro dell'argentino ex Inter: "Mi congratulo con tutti i tifosi del Galatasaray. Mi sento parte di questa grande famiglia, conoscevo Mauro e so dal primo giorno che avrebbe alzato questo trofeo. Ricordo molto bene quel giorno in cui l'ho convinto, a Parigi. Oggi festeggiamo con voi, il nostro sogno si è avverato. Non dimenticheremo mai la nostra famiglia del Galatasaray, vi porteremo per sempre nei nostri cuori".