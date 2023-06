Futuro Ronaldo, arriva l'annuncio per la prossima stagione

Nei giorni scorsi l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo ha ufficialmente mancato la vittoria in Saudi Pro League, venendo beffato dall'Al-Ittihad, laureatosi campione. Per il campione portoghese si tratta di una sconfitta inaspettata, come testimoniato da un'intervista rilasciata ai canali della lega saudita: "Le mie aspettative erano un po' diverse. Ad essere onesti, mi aspettavo di vincere qualcosa quest'anno, ma non va sempre come pensiamo o come vogliamo: a volte abbiamo bisogno di passione, caparbietà e perseveranza per ottenere i risultati migliori. Quindi, tuttora credo che il prossimo anno miglioreremo molto".