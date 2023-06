Camoranesi nuova vita a Malta: ecco cosa fa

Il nuovo incarico di Camoranesi: ecco l'annuncio

Camoranesi è il nuovo allenatore del Floriana. Il club biancoverde ha annunciato l'arrivo in panchina dell'ex Juve con un comunicato ufficiale pubblicato sui propri canali social. Dopo l'ultima esperienza da primo allenatore al Maribor in Slovenia e i pochi giorni da vice di Tudor al Marsiglia nella scorsa estate, Camoranesi ritorna in panchina e lo farà nel campionato maltese, dove troverà come colleghi gli altri italiani Luciano Zauri, neo allenatore dei campioni in carica dell'Hamrun Spartans, e Giovanni Tedesco, tecnico del Birkirkara.