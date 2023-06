Messi, la stampa argentina è sicura: rivelata la sua prossima squadra

BUENOS AIRES (Argentina) - Tutti vogliono Leo Messi. Il fuoriclasse argentino fra due settimane compirà 36 anni, ma il suo appeal continua a essere ai massimi livelli. Il numero dieci della nazionale Campione del Mondo ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Paris Saint Germain, e ora è nuovamente sul mercato. Due giorni fa il padre era a Barcellona dove si continua a parlare di un clamoroso ritorno , in Arabia la squadra dell’ Al-Hilal è in attesa di una risposta dopo la clamorosa offerta da 400 milioni a stagione . Ma nelle ultime ore sta spuntando un’altra clamorosa possibilità.

Messi verso MLS americana

Secondo i media argentini, il futuro di Leo Messi potrebbe essere negli Stati Uniti. L'Inter di Miami avrebbe accelerato nelle trattative per portare in Florida il fuoriclasse argentino: in Sudamerica parlano di operazione vicinissima alla chiusura mentre Messi attende l’offerta formale del Barca: non ci saranno telenovele, nel giro di pochi giorni il campione svelerà la propria scelta.