Messi si confessa: "Vi spiego perché non sono tornato al Barcellona"

Lionel Messi ha salutato il Psg per trasferirsi all'Inter di Miami. Il fuoriclasse argentino ha spiegato i motivi che lo hanno portato a prendere questa decisione e a declinare l'invito del Barcellona, che si era fatto avanti in modo concreto, per riportarlo in Spagna. "Ero molto emozionato ed eccitato di poter tornare, ma non volevo ritrovarmi nella stessa situazione che ho vissuto quando ho lasciato la Spagna. Non volevo lasciare il mio futuro nelle mani degli altri", ha detto Messi in un'intervista rilasciata a Mundo Deportivo.