Luis Suarez: "Io all'Inter Miami con Messi? Ecco la verità"

Leo Messi ha deciso di lasciare l'Europa e proseguire la sua carriera all'Inter Miami. L'argentino giocherà quindi in MLS e nelle scorse ore la voce di un possibile arrivo di un suo ex compagno di squadra del Barcellona hanno iniziato a circolare in modo insistente. Di chi si tratta? Di Luis Suarez, oggi in forza al Gremio.