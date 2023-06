Montella non è più l'allenatore dell'Adana Demirspor: ufficiale

ROMA - Vincenzo Montella non è più l'allenatore dell'Adana Demirspor. È stato il club turco, tramite una nota pubblicata sui propri profili social, ad annunciare la separazione con il tecnico italiano con un post dal titolo "Grazie di tutto". L'ex allenatore di Fiorentina, Roma e Milan era arrivato in Turchia, all'Adana, il 1' settembre 2021, dopo quasi due anni di inattività, in sostituzione dell'esonerato Samet Aybaba, In questa stagione l'Adana a chiuso la Super Lig (il massimo campionato turco), in quarta posizione, qualificandosi alla prossima edizione della Conference League.