Mané-show, storico poker del Senegal al Brasile

LISBONA (Portogallo) - Era un'amichevole, certo. Ma quando in campo c'è il Brasile, motivazioni e attenzioni sono sempre alte a prescindere. Soprattutto se poi arriva una sconfitta così pesante, un 4-2 come quello rimediato dalla Seleçao del ct Ramon Menezes (in attesa che si concretizzi il sogno Ancelotti) contro il Senegal, che si conferma imbattuto con i sudamericani, visto che nell'unico precedente tra le due nazionali era arrivato un pareggio per 1-1.