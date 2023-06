Ancelotti ct Brasile? Rodrygo e Neymar scalpitano: ecco cosa hanno detto

Cosa hanno detto Rodrygo e Neymar su Ancelotti?

Nel corso di un evento di beneficenza organizzato dal Neymar Jr Institute, l'attaccante del Real Madrid ha parlato a Band Sports della possibilità di una nomina di Ancelotti come commissario tecnico del Brasile: "Non posso parlare molto perché ne so molto anch'io. So che è il piano A della squadra. Il presidente conta su di lui e lo vogliamo anche lì. Per me, per Vini, per Militão... lo conosciamo e conosciamo la sua grandezza. Averlo in Nazionale sarà molto importante, ma non c'è ancora nulla di confermato, speriamo che alla scadenza del suo contratto arrivi in ??Nazionale". Della stessa lunghezza d'onda è stato Neymar: "Avremo l'opportunità di avere un allenatore straniero. Ancelotti ha vinto tutto e sono sicuro che ci insegnerà molto".