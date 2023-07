Continua l'incubo americano per Insigne: sconfitta e nuovo infortunio

Non ha pace Lorenzo Insigne nella sua avventura americana con il Toronto . L'ex giocatore del Napoli, infatti, dopo essersi trasferito in Canada a gennaio del 2022, ha dovuto fare i conti con diversi problemi di natura personale, tra cui un infortunio al polpaccio arrivato all'inizio di questa stagione. Adesso arrivano altre grane per lui, visto che durante la partita contro il Real Salt Lake City ha accusato un nuovo problema muscolare.

Nuovo problema muscolare per Insigne. E il Toronto perde ancora

Sono passati già 18 mesi da quando Lorenzo Insigne ha iniziato la nuova avventura in Canada con il Toronto. Dopo il caos allenatore degli scorsi giorni, sono arrivati altri problemi per l'attaccante ex Napoli, sia di squadra che personali. Il Toronto, infatti, è uscito sconfitto dalla sfida contro il Real Salt Lake City per 0-1 a causa di un gol al 92', che ha infossato così il club, sempre più penultimo a 19 punti. Inoltre, Insigne è stato vittima di un infortunio. Probabilmente un risentimento muscolare, accusato a fine primo tempo, dato che dopo l'intervallo l'attaccante italiano è rimasto negli spogliatoi.