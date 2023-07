Messi e il contratto con l'Inter Miami: rivelate le cifre dell'ingaggio

Il trasferimento di Lionel Messi all' Inter Miami in MLS è stato ufficializzato da qualche settimana. Un vero e proprio colpaccio per il campionato americano. E adesso emergono alcuni importanti dettagli sul contratto del campione del Mondo argentino...

Messi all'Inter Miami, ecco quanto guadagnerà l'argentino

Nuovi dettagli sono stati snocciolati in riferimento al trasferimento di Messi all'Inter Miami. In un'intervista a "El País", il proprietario del club americano, Jorge Mas, ha parlato di Messi e del suo sbarco in MLS, soffermandosi anche sulle cifre dell'ingaggio del campione del Mondo argentino: "Nel 2019 abbiamo iniziato a pensare a come poterlo portare in MLS. Messi può trasformare la MLS in uno dei due o tre campionati più grandi del mondo. Penso proprio che arrivi con il desiderio di lasciare il segno, e sarà in grado di farlo al di là del calcio. Quando si ritirerà avrà un ruolo nel club. Per Messi immagino una carriera post-calcio simile a quella di Beckham o Michael Jordan". Sul contratto di Messi Mas rivela: "(Percepirà) tra i 50 e i 60 milioni l'anno". Un corteggiamento da parte dell'Inter Miami nei confronti di Messi che è durato ben tre anni: "Abbiamo impiegato tre anni. L'ultimo anno e mezzo è stato molto interessante, ho avuto molt conversazioni con il padre Jorge. Abbiamo concluso a fine maggio. David (Beckham) parlava con Leo solo di questioni calcistiche, visto che stava giocando. Non volevo che si sentisse sotto pressione. Ho guardato l'Argentina per l'intero Mondiale in Qatar. E poi il contratto con la Apple è stato molto importante per chiudere l'affare".

Dopo Messi ecco Busquets, colloqui con Jordi Alba

Jorge Mas, proprietario dell'Inter Miami, ha poi commentato l'arrivo di Sergio Busquets: "Per noi era fondamentale circondare Messi con giocatori del suo livello. Abbiamo parlato con Busi per circa un anno". Mas ha fatto sapere che "ci saranno altri due o tre acquisti" e che "ci sono stati colloqui con Jordi Alba". Infine su Luis Suárez: "È sotto contratto, ha una clausola, e non so se si libererà. Anche con Di María abbiamo parlato, ma sembra che stia per firmare per un'altra squadra".