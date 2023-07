Il Notts County omaggia l'Italia: c'entra la Juve

"An homage to Italy" . E chi ha detto che in Inghilterra ce l'hanno ancora con gli italiani per la finale degli Europei. Certo i rapporti non saranno dei migliori, ma il Notts County ha provato a metterci una pezza. E tutto per "merito" della Juventus .

Notts County, la seconda maglia "italiana"

Infatti la squadra inglese, vincitrice dei playoff di National League e che dunque nella prossima stagione giocherà in League Two (l'equivalente della nostra Serie D), ha presentato la nuova seconda maglia. Tinta unita con l'azzurro Savoia e i dettagli in bianco: un chiaro omaggio all'Italia rimarcato dal post messo su Twitter dal club con la frase messa all'inizio dell'articolo. Un omaggio nel vestiario alla Juve era già arrivato anche da un'altra squadra dilettantistica inglese (clicca QUI per scoprirlo).

Juve-Notts County, un rapporto indissolubile

Un riferimento che non arriva a caso. "Il design da trasferta 'Italy Blue', nel frattempo, rende omaggio al nostro rapporto unico con la Juventus, iniziato quando abbiamo fornito loro il loro primo kit in assoluto": così si legge sul sito ufficiale del Notts County. La leggenda narra che la Juventus, per sostituire la maglia rosa dei primi anni della fondazione, nel 1903 chiese al Notts County una divisa sostitutiva. Un legame che fino a oggi non si è mai sciolto ed è stato rinsaldato nel 2011 quando gli inglesi furono invitati a giocare la prima partita in assoluto allo Juventus Stadium.