Messi con la maglia dell'Inter Miami: spunta la prima foto ufficiale

MIAMI - Manca sempre meno alla prima conferenza stampa di Lionel Messi come nuovo giocatore dell' Inter Miami . In attesa delle parole del capitano dell'Argentina vincitrice della Coppa del Mondo , l'account della squadra di Beckham ha pubblicato le prime immagini della Pulce con la maglia del club.

Messi, le prime foto con l'Inter Miami

Sui social è infatti spuntato il primo post ufficiale con Messi nella classica divisa rosa, prima maglia del club. "Benvenuto 10!", la descrizione della foto. A seguire poi anche un video, con le prime parole dell'argentino: "Sì ragazzi, ci vediamo a Miami!". È dunque tutto pronto per l'inizio dell'avventura in Mls per Messi, con un club avversario che ha già lanciato un pesante monito.