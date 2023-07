Beckham scoppia in lacrime per Messi: non crede a ciò che è appena successo

Non poteva iniziare meglio l'avventura di Lionel Messi all' Inter Miami . L'argentino ha fatto il suo esordio nella gara contro i messicani del Cruz Azul segnando una rete fantastica che ha regalato i primi tre punti alla squadra dopo 11 partite.

Messi segna e Beckham...

Tifosi in delirio ma non solo, a emozionarsi è stato proprio il presidente del club, ed ex campione dell United, David Beckham. Al momento del gol Becks non è riuscito a trattenere l'emozione ed è scoppiato in lacrime di gioia abbracciando la figlia Harper presente con lui sugli spalti.