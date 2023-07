L'Al Nassr ferma il Psg: per Ronaldo uno spettatore speciale

Psg, solo 0-0 contro l'Al Nassr

In un'amichevole che doveva essere ricca di stelle, l'unica a scendere in campo è stata Cristiano Ronaldo. Il Psg ha infatti dovuto rinunciare a Mbappé, oltre a Messi volato all'Inter Miami. Neymar inoltre è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. Per questo la partita ha generato molto meno interesse anche per il pubblico presente, con lo stadio che non è riuscito ad arrivare al tutto esaurito.

Al Nassr, tifoso speciale per Ronaldo

Georgina Rodriguez, compagna del fuoriclasse portoghese, ha condiviso una storia sul proprio profilo Instagram in cui si vede uno dei figli di Ronaldo guardare la partita con la maglia dell'Al Nassr. Georgina ha anche scritto: "Guardando il migliore", chiaro riferimento a CR7.