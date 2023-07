Ronaldo mostra gli addominali a un bambino: la reazione è tutta da ridere

Un piccolo siparietto, con protagonista Cristiano Ronaldo, è diventato presto virale sui social. Il campione portoghese si trova in Giappone per il tour pre-campionato del suo Al-Nassr, ed ha partecipato ad una conferenza stampa per promuovere uno dei prodotti che sta sponsorizzando. Si tratta del Sixpad, un macchinario che permette di allenare, tra le tante cose, anche gli addominali tramite stimolazione elettrica.