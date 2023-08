Cavani, che festa alla Bombonera: presentazione show col Boca Juniors

Grande entusiasmo e momenti di forti emozioni per Edinson Cavani. L'ex attaccante del Napoli ha scelto di ripartire dal Boca Juniors ed è stato presentato in grande stile alla Bombonera con tantissimi tifosi ad accoglierlo, fuochi d'artificio e cori per una serata che difficilmente il centravanti nato in Uruguay dimenticherà. El Matador indosserà la maglia numero 10 , quella appartenuta ai grandissimi, a Riquelme e, soprattutto, a Diego Armando Maradona.

Boca Juniors, le prime parole di Cavani

Cavani è stato presentato al centro del campo e, visibilmente provato, ha dichiarato: "Per me indossare questo numero è un orgoglio, difenderò questa maglia con tutto il cuore". Cavani, raggiunto poi dalla famiglia a centrocampo, ha firmato per un anno col Boca dopo una vita trascorsa in Europa, dal Palermo al Valencia passando per le esperienze di Napoli, Psg e Manchester United.