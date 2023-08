Luciano Sanchez è stato dimesso dall'ospedale dopo il terribile infortunio procurato da un intervento killer di Marcelo, ex terzino del Real Madrid. L'evento che ha sconvolto il Sudamerica è accaduto durante la sfida di Libertadores tra Argentinos Juniors e Fluminense . Luciano Sanchez sarà operato tra tre settimane perché il ginocchio si è rotto e al momento bisogna aspettare che si sgonfi. “In 23 anni da medico non ho mai visto un infortunio così . È quasi una separazione di tibia e perone. C'è uno strappo del crociato anteriore e posteriore. È una lussazione completa del ginocchio", le parole del resposabile sanitario dell'Argentinos Juniors.

Sanchez perdona Marcelo dopo l'intervento killer

Luciano Sanchez è uscito dall'ospedale sulla sedia a rotelle e di fatto ha perdonato Marcelo: “Lasciatelo stare calmo, è stato un intervento sfortunato. Ho scoperto che mi aveva cercato negli spogliatoi. Poi mi ha contattato scrivendomi. Lo ammiravo già prima come calciatore e ora anche come persona. Non ha nulla da rimproverarsi“.