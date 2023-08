Messi diventa un supereroe Marvel: c'è un motivo dietro la nuova esultanza

MIAMI (USA) - Lionel Messi sempre più supereroe a Miami, sia in campo che fuori. Dopo aver salutato i primi gol con la sua nuova maglia imitando Thor (come poi rivelato dalla moglie Antonella Roccuzzo), il capitano dell'Argentina campione del mondo ha infatti celebrato la sua seconda doppietta (5 gol in 3 partite per Leo, sempre a segno) 'facendo il verso' a un altro personaggio della Marvel.