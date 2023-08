Il pazzesco fallo sull'arbitro è virale: il video fa il giro dei social

L'incredibile incidente

A essere coinvolto nell’incidente è stato proprio il direttore di gara Jakob Sundberg che è stato letteralmente travolto dai calciatori. Durante un’azione d’attacco degli ospiti gli avverarsi hanno provato a rubare il pallone, non rendendosi conto dell’arbitro che è rimasto incastrato in un groviglio di gambe ed è caduto rovinosamente all'indietro. Fortunatamente per il fischietto solo un duro colpo, che ha portato alla sospensione del match per alcuni minuti per consentirgli le cure necessarie per poi tornare in campo.