Ronaldo, svelata la chiamata alla modella: "L'errore più bello del mondo"

Anche in Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo continua ad attirare l'attenzione su di sè. Ogni gesto o reazione del campione portoghese finisce per diventare virale sui social, ed è il caso anche del suo ultimo "errore". CR7 ha infatti cercato di chiamare un suo amico, finendo però per sbagliare numero chiamando una completa sconosciuta, che ha postato online la conversazione a sorpresa con Ronaldo.