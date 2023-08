La disgustosa magia del portiere per distrarre gli avversari ai rigori

La "disgustosa magia" per distrarre gli avversari

Dopo un pareggio per 1-1, la sfida è finita ai calci di rigore dove Guzman ha parato il rigore decisivo. Prima di questo, però, ha deciso di distrarre l'avversario in un modo particolare. Il portiere ha infatti finto un trucco di magia, interrompendo il gioco per tirare fuori dalla sua bocca una corda. L'interruzione gli è costata un'ammonizione ma ha avuto effetto: il calciatore avversario, visibilmente innervosito, ha calciato piano e centrale permettendo a Guzman di regalare la vittoria ai suoi. Social divisi, dove il portiere è stato definito sia come "un buffone" sia come "un genio".