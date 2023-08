Prima il dito nel sedere a Cavani poi lo spot: l'assurda idea di Jara

Ci sono eventi e scene avvenute all'interno dei campi da calcio e rimaste iconiche per anni. È il caso dell'episodio risalente alla sfida tra Cile e Uruguay nella Copa America del 2015 . La gara terminò 1-0 a favore della squadra di Arturo Vidal, ma ciò che è rimasto memorabile di quel match è l'espulsione di Cavani a seguito di proteste per via di un... dito nel sedere da parte di Jara.

Jara e il dito nel sedere a Cavani diventano uno spot contro il cancro alla prostata

In realtà, il dito nel sedere di Cavani da parte di Jara causò non pochi problemi al giocatore del Cile, che fu squalificato dalla Copa America del 2015 dopo i controlli televisivi. A distanza di anni, però, il calciatore del Coquimbo Unido ha avuto modo di rifarsi, diventando l'immagine di uno spot per i controlli alla prostata, in una campagna contro il cancro. "Ho provato a evitare di parlare della questione del dito per otto anni, ma adesso che il Superclasico si avvicina è arrivato il momento di farlo", questa la frase recitata nella pubblicità per TNT Sports Chile, che andrà in onda in occasione del derby tra i suoi due vecchi club: l'Universidad de Chile e il Colo Colo.