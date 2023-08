Lo Sporting omaggia Ronaldo: tifosi impazziti

Era il 6 agosto 2003 quando la storia di Cristiano Ronaldo è cambiata per sempre. All'Alvalade, appena costruito e inaugurato proprio con quella partita, si gioca Sporting-Manchester United . CR7 in quella match si consacra a livello internazionale per la prima volta, tanto che gli avversari decidono di prenderlo (anche se Sir Alex Ferguson aveva deciso già prima di scendere in campo). Lo Sporting Lisbona ha voluto omaggiare quel giorno dedicando una maglia a Ronaldo .

Sporting-Ronaldo, una storia lunga 20 anni

Non a caso quella che verrà uttilizzata come terza maglia è stata presentata proprio oggi, esattamente vent'anni dopo la sfida contro il Manchester United. Sulla sinistra della maglia si vede ben chiara la scritta CR7 e il concept del kit è ispirato alla maglia che Ronaldo indossava quel giorno, con il nero e l'oro come colori principali. Lo Sporting aveva preannunciato la maglia in mattinata con un video emozionale, dove ha fatto ripercorrere 20 anni ai supporters dell'attuale giocatore dell'Al-Nassr.

L'annuncio dello Sporting

Il club l'ha voluto mettere come un ritorno al futuro. Ecco la nota ufficiale per annunciare la terza maglia dedicata a Ronaldo: "Viaggia indietro nel tempo con noi fino al 2003. È il 6 agosto. Immagina di essere all'inaugurazione del nuovo stadio José Alvalade . L'arbitro fischierà l'inizio della partita contro il Manchester United FC... Siamo tornati a questo momento, abbiamo recuperato il meglio di quella giornata, il meglio di questi 20 anni e il meglio di quello che è Made In Sporting . Vi invitiamo ora a tornare nel futuro, 20 anni avanti e cinque Palloni d'oro dopo. È il 6 agosto 2023 . È il compleanno della nostra casa e abbiamo preparato un regalo molto speciale per te. Vi presentiamo il nostro nuovo Pele de Leão , ispirato all'attrezzatura utilizzata nel 2003, in occasione del 20° anniversario dello stadio José Alvalade. Una maglia unica che forma un triangolo virtuoso tra Sporting CP, Cristiano Ronaldo e Nike".