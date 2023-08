Campionato arabo 23-24: quali sono gli stadi in cui si giocherà?

ROMA - Cresce l'attesa per l'inizio della Saudi Pro League tra i tifosi di tutto il mondo, pronti a seguire le gesta dei tanti campioni che hanno scelto di trasferirsi nel campionato arabo seguendo le orme di Cristiano Ronaldo . Da Benzema a Milinkovic-Savic , passando per Firmino e Brozovic : sono tante le stelle che calcheranno il terreno di gioco degli stadi che ospiteranno le partite, dal più grande (il King Abdullah Sports City di Jeddah con una capienza di circa 62mila spettatori) al più piccolo (il Damac Club Stadium di Khamis Mushait con i suoi 5.000 spettatori). Scopriamoli tutti.

King Abdullah Sports City

(Gedda, 62.241 spettatori) - Stadio dell'Al-Ahli e dell'Al-Ittihad. Noto anche come il 'Gioiello splendente', è situato a circa 60 chilometri a nord della città di Gedda nell'ambito di un complesso che si configura come una vera e propria cittadella dello sport. L'impianto ha ospitato la finale di Supercoppa italiana 2018 tra Juventus e Milan, vinta dai bianconeri con il risultato di 1-0 mentre dall'8 al 12 gennaio 2020 lo stadio ha ospitato la Supercoppa di Spagna 2019 in un rinnovato formato, con la disputa di semifinali e finale. Il 27 aprile 2018 vi si svolse anche l'evento WWE Greatest Royal Rumble.

King Fahd International Stadium

(Riad, 56.453 spettatori) - Stadio dell'Al-Hilal. Sia la Nazionale dell’Arabia Saudita che l’Al-Hilal, la squadra più titolata del Paese in cui milita l'ex Lazio Milinkovic-Savic, disputano le loro partite al King Fahd International Stadium, l’impianto più grande, nonché tra i più antichi del Paese. Può ospitare fino a 67mila spettatori ed è stato costruito nel 1987 per volere del re saudita Fedh. È dotato di una delle coperture più grandi al mondo, caratterizzata dalla presenza di iconiche pieghe delle vele beduine che coprono l'impianto per una superficie di 47mila mq, ed è ricavato all’interno di una piccola conca con le gradinate che si appoggiano a pendii naturali. Lo stadio ospita anche il palco reale, una mini-architettura con un caratteristico tetto a baldacchino e un ristorante. Lo stadio è stato il palcoscenico della Supercoppa spagnola nel 2022 e 2023 e dell’ultima Supercoppa italiana vinta dell’Inter contro il Milan.

King Abdul Aziz Stadium

(Mecca, 38.000 spettatori) - Stadio dell'Al-Wehda. Si tratta dell'impianto in cui Cristiano Ronaldo ha firmato il suo primo poker saudita contro i padroni di casa dell’Al-Wehda. Può contenere circa 38mila spettatori ma proprio nel corso del match che ha visto l'asso portoghese siglare quattro gol è avvenuto un incredibile evento: nel corso della partita, infatti, le tribune sono state letteralmente invase da migliaia di locuste.

King Saud University Stadium

(Riad, 25.000 spettatori) - Stadio dell'Al-Nassr. La casa di Cristiano Ronaldo si chiama Mrsool Park per motivi di sponsorizzazione ma il suo nome originale è Al-Awwal Park. Costruito tra il 2011 e il 2014, l'impianto è stato inaugurato nel 2015. Lo stadio, che ha una capienza da 25mila spettatori, presenta una curiosa particolarità: in base alla luce può apparire di due colori diversi, ovvero marrone terra o oro a seconda della luce solare a causa della sua pelle esterna perforata e metallica. L'impianto ospita grandi eventi, tra cui concerti, incontri di wrestling e match di cartello del calcio internazionale.

King Abdullah Sport City Stadium

(Buraidah, 25.000 spettatori) - Stadio dell'Al-Raed e dell'Al-Taawoun. Lo stadio venne inaugurato il 24 dicembre 1982 con la sfida tra i padroni di casa dell'Al-Taawoun e Al-Tai conclusasi sull'1-1 davanti a un pubblico di 10mila spettatori.

Prince Saud bin Jalawi Stadium

(Khobar, 20.000 spettatori) - Stadio del Khaaleej Fc. L'impianto, intitolato al principe Saud bin Jalawi, è stato progettato dagli architetti Michael KC Cheah e Steph McPherson e inaugurato nel 1983. Il Khaaleej Fc disputa le sue partite casalinghe anche al 'Prince Mohammad bin Fahd Stadium' di Al-Dammam.

Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

(Abha, 20.000 spettatori) - Stadio dell'Abha Club. L'impianto, inaugurato nel 1984, è intitolato a bin Abdul Aziz, ex principe ereditario dell'Arabia Saudita.

Al-Ettifaq Club Stadium

(Al-Dammam, 15.000 spettatori) - Stadio dell'Al-Ettifaq. L'impianto è stato costruito nel 2023 e ha una capienza di 15mila spettatori, In precedenza, l'Al-Ettifaq, allenato oggi da Steven Gerrard e che annovera tra le proprie fila ounte di diamante quali Jordan Henderson, Moussa Dembele e l'ex Palermo Robin Quaison, disputava le partite casalinghe allo stadio intitolato al principe Mohamed bin Fahd, inaugurato nel 1973 e capace di ospitare 26mila spettatori, ampliabile fino a quota 35mila.

Al-Shabab Club Stadium

(Riad, 15.000 spettatori) - Stadio dell'Al-Shabab. L'impianto, che prende il nome del principe Faisal bin Fahd, è stato progettato dall'architetto Michael KC Cheah. Inaugurato nel 1971, lo stadio ha ospitato la gara inaugurale della Coppa delle nazioni del Golfo tra i padroni di casa dell'Arabia Saudita e il Kuwait. Curiosità: nella stagione 2011/12 l'impianto è diventato uno dei primi a utilizzare la biglietteria elettronica per la Saudi Pro League. Il club può disputare le proprie partite casalinghe anche al 'King Fahd International Stadium' di Riad.

Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium

(Riad, 15.000 spettatori) - Stadio dell'Al-Riyadh. L'impianto è stato costruito e inaugurato nel 1983.

Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium

(Ha'il, 12.250 spettatori) - Stadio dell'Al-Tai. L'impianto ha una capienza di poco superiore alle 12mila unità: è stato costruito e inaugurato nel 1981.

Al-Fateh Club Stadium

(Al-Hassa, 10.000 spettatori) - Stadio dell'Al-Fateh. L'impianto è intitolato al principe Abdullah bin Jalawi ed è stato inaugurato nel lontano 1983.

Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City Stadium

(Najran, 10.000 spettatori) - Stadio dell'Al-Okhdood Club. L'impianto, inaugurato nel 1976 e ristrutturato nel 2020, ha una capienza di 10mila posti.

Al-Hazem Club Stadium

(Al Rass, 8.000 spettatori) - Stadio dell'Al-Hazem. L'impianto, ubicato ad Al Rass, è stato inaugurato nel 1982 e ha una capienza di 8mila unità.

Al-Majma'ah Sports City

(Al-Majma'ah, 7.000 spettatori) - Stadio dell'Al-Fayha. L'impianto ha una capacità di 7mila spettatori, è stato realizzato nel 1990 e ha tutte le sembianze di un campo di periferia.

Damac Club Stadium

(Khamis Mushait, 5.000 spettatori) - Stadio del Damac FC. Lo stadio, inaugurato nel 2017, può ospitare 5mila spettatori. L'impianto fa parte di un complesso sportivo che comprende anche un palazzetto dello sport con una capacità di 2mila posti, una piscina di 1400 metri e una pista di atletica leggera. Per questioni legate alla ridotta capienza, il Damac può disputare le sue partite interne anche al 'Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium' di Abha.