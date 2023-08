Manchester City-Siviglia, dove vederla in tv

Manchester City-Siviglia: orari e canali

La gara amichevole Manchester City-Siviglia è in programma alle ore 21 allo stadio Karaiskakis del Pireo sarà visibile su Amazon Prime Video.

Dove vedere Manchester City-Siviglia in diretta TV

Manchester City-Siviglia sarà visibile in diretta tv su Prime Video, accedendo all'app della piattaforma via smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S o Series X per vedere City-Siviglia.

Dove vedere Manchester City-Siviglia in streaming

La partita tra Manchester City e Siviglia sarà visibile in streaming, accedendo all'app di Prime Video tramite device portatili come martphone e tablet, oppure da PC, accedendo dal browser al sito dell piattaforrma.

Manchester City-Siviglia in diretta: la cronaca

Supercoppa europea in palio tra City, vincitore della Champions League, e Siviglia, vincitore dell'Europa League. Qui le probabili formazioni

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.