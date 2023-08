Sergio Ramos esulta, Ronaldo lo prende in giro: "Ti manca uno zero..."

MADRID (SPAGNA) - In attesa di trovare un club per la stagione alle porte, Sergio Ramos continua ad allenarsi e a mantenersi in forma. Nel frattempo, il difensore ex Real Madrid e Psg festeggia nel frattempo un traguardo social: i 60 milioni di follower. Una cifra monstre che il 37enne centrale spagnolo celebra così: "Abbiamo iniziato nel 2014 e, anche se sembra impossibile, siamo già 60 milioni. Per festeggiare e ricambiarvi l'affetto che mi date, vi propongo un concorso per regalarvi 20 paia di scarpe da calcio".