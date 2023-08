Leeds, i tifosi contro Gnonto: lui non gioca e uno striscione lo deride

LEEDS (INGHILTERRA) - Scoppia il caso Wilfried Gnonto al Leeds United . Il 19enne attaccante italiano vorrebbe lasciare i ' Peacocks ' dopo la retrocessione in Championship , la Serie B inglese: il giocatore ha infatti presentato al club una richiesta di trasferimento, forte dell'interesse dell' Everton . Gnonto vuole infatti continuare a giocare in tornei di prima fascia per non perdere il treno Italia con il nuovo ct Spalletti . Una motivazione che ha letteralmente scatenato i tifosi del Leeds che non hanno perdonato il suo atteggiamento...

Gnonto nel mirino dei tifosi del Leeds

Il caso legato all'attaccante italiano, che si è offerto anche alla Roma nelle ultime ore, ha fatto storcere il naso ai tifosi del Leeds United: i fan dei 'Peacocks' hanno infatti manifestato tutto il loro malcontento per la vicenda venutasi a creare all'esterno dello stadio di casa, Elland Road con uno striscione - mostrato soprattutto durante la partita contro il West Bromwich Albion - in cui prendono in giro Gnonto. "Io non voglio giocare in Championship" si legge nello striscione che raffigura il volto del classe 2003 sul corpo di un neonato. Un caso destinato a infiammarsi ancora di più da qui al termine del calciomercato.