Terrore per Iago Falque, spari sulla sua auto: cos'è successo e come sta

CALI (COLOMBIA) - Brutta disavventura per Iago Falque, ex calciatore della Roma (oltre che di Genoa e Torino) ora in forza all'America di Cali la cui auto è stata bersagliata da alcuni colpi di arma da fuoco nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 agosto, nelle vicinanze del 'Cascajal Sports Center' .

Spari all'auto di Iago Falque, la nota dell'America di Cali

Il 33enne trequartista spagnolo per fortuna non era all'interno del veicolo, come spiegato dallo stesso club colombiano in una nota pubblicata sui propri profili social, precisando che "le autorità sono impegnate a raccogliendo tutte le prove per chiarire i fatti e poterne dare una versione ufficiale all'opinione pubblica".