Neymar, siparietto con Koulibaly: l'imbarazzo diventa virale sui social

RIYADH (Arabia Saudita) - Il mondo del calcio è grande, ma non per i campioni che spesso e volentieri tornano ad incontrarsi, sia da avversari, sia da compagni di squadra. E’ quanto accaduto al brasiliano Neymar che - dopo aver sfidato con il Paris Saint Germain l’ex difensore del Napoli Kalidou Koulibaly - si è trovato con il giocatore senegalese nello stesso spogliatoio per condividere la loro nuova esperienza nell’Al-Hilal.