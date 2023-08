Bufera Spagna: Rubiales chiede scusa dopo il bacio dello scandalo

MADRID (Spagna) - Delirio mondiale. Dopo la vittoria della Coppa del Mondo femminile contro l’Inghilterra, il presidente della Federcalcio spagnola Rubailes finisce alla gogna . Il numero uno della Federazione è stato protagonista di un bacio rubato a una delle calciatrici iberiche , e questo a acceso critiche e polemiche in tutto il mondo, con la richiesta di immediate dimissioni.

Le scuse pubbliche del presidente Rubiales

Luis Rubiales ha pubblicato un video sui social network della federcalcio spagnola in cui si scusa per il suo gesto nei confronti della giocatrice Jenni Hermoso. "Sicuramente ho sbagliato - sottolinea il presidente - devo ammetterlo, ma quello che è successo, è successo spontaneamente: lo vedevamo come una cosa naturale, normale e per niente in malafede. Ma fuori sembra che si sia formata una certa impressione. Se ci sono persone che si sono sentite danneggiate, devo scusarmi, non c'è altra opzione. Devo capire che quando si occupa una posizione così importante, si deve fare maggior attenzione”.