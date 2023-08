"Gli ho segnato, poi si è ucciso", lo spiacevole commento di Vidal su Enke: è bufera

Arturo Vidal al centro di una vera e propria bufera. L'ex centrocampista di Juventus e Inter, che attualmente gioca con l'Atletico Paranaense, era collegato in un diretta Twitch e mentre gli venivano fatte vedere alcune immagini della sua carriera, si è imbattuto in un gol segnato segnato nel 2007, quando vestiva la magia del Bayer Leverkusen. Il suo commento, ha spiazzato tutti. "E' stato il mio primo gol segnato in Europa. Quel portiere, dopo un pò è caduto in depressione e si è ucciso".