Messi seguito anche in campo da un ex soldato speciale: è una stella a Miami

MIAMI - Un'ombra. Dove c'è Leo Messi c'è anche lui , un uomo grande, grosso e rasato che è diventato famoso suoi social perché sta sempre attorno alla stella argentina, anche durante le partite e i successi dell'Inter Miami . La dirigenza del club americano, con David Beckham in testa, ha deciso di affiancare a Messi e alla sua famiglia un ex soldato per garantire sicurezza. Sempre.

Messi, chi è l'ex soldato che lo segue ovunque?

Si chiama Yassine Chueko, è un ex soldato americano che ha combattuto in Iraq e Afghanistan e pratica anche arti marziali miste. Cheuko è un esperto di combattimenti, conosce il taekwondo e la boxe e ha partecipato a diversi incontri di MMA. Cheuko è sempre vicino a Messi, anche quando va a fare la spesa al supermercato, quando firma autografi o disegna magie sui campi da calcio della Mls. L'ex soldato è ormai una stella a Miami. Sta diventando famoso in Florida e non solo.