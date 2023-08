Messi, esordio e gol alla prima in MSL: tifosi in delirio

Messi, esordio e gol in MLS

Messi è entrato in campo al 60' e la rete che ha fissato il punteggio sul 2-0 è un altro capolavoro, non certo il primo dal suo approdo negli Stati Uniti. L'argentino sventaglia un pallone incredibile per Cremaschi che raccoglie e poi serve nuovamente la Pulce che da due passi deve solo mettere in rete. Del resto già dall'inizio delle gara i tifosi hanno reclamato la presenza di Leo intonando a gran voce 'Vogliamo Messi!. Presto accontentati: non solo è entrato in campo ma con la sua perla ha mandato in estasi il pubblico presente.