Addio a Jan Jongbloed, il "portiere tabaccaio" dell'Olanda

Jan Jongbloed, ex portiere della nazionale olandese, è morto all'età di 82 anni. Ha collezionato 686 partite in Eredivisie con le maglie di DWS, FC Amsterdam, Roda JC e Go Ahead Eagles. Ha giocato anche due finali di Coppa del Mondo con l'Olanda di Johan Crujff nel 1974 e nel 1978. Era malato da tempo.