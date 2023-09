L'assurdo patrimonio del giocatore dell'Inter Miami: è più ricco di Messi

ROMA - Leo Messi sta già facendo la storia dell'Inter Miami, dimostrando di essere un autentico "alieno" del calcio, con 11 gol in 10 partite. Ma se focalizziamo l'attenzione sul lato economico, a sorpresa c'è qualcuno in quella squadra che supera il fuoriclasse argentino in termini di patrimonio. Questo "paperone" è Leonardo Campana, giovane calciatore ecuadoriano classe 2000, che veste la stessa maglia della Pulce e rappresenta la sua nazionale. La sua carriera non ha ancora brillato nei grandi club europei, ma quando si parla di ricchezza, è in cima alla lista. Campana proviene infatti da una famiglia incredibilmente ricca, con un patrimonio di famiglia che supera il miliardo di euro.