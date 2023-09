Shock a Panama: spari da un'auto, muore il nazionale Hernandez

Calciatore ucciso a Panama: cos'è successo

A dare la notizia è stata la polizia che ha arrestato un sospetto e spiegato come il calciatore fosse stato crivellato di proiettili da uomini non identificati che hanno sparato da un'auto. Diverse altre persone sono rimaste ferite in questa città dove sono frequenti i regolamenti di conti tra narcotrafficanti. Gilberto Hernandez giocava nel Club Atlético Independiente, con il quale aveva vinto due campionati nazionali. Era stato convocato due volte dall'allenatore panamense, lo spagnolo-danese Thomas Christiensen, in particolare contro l'Argentina. La polizia "ha arrestato un individuo" sospettato di essere coinvolto nell'omicidio, ha detto il vice commissario Hermogenes Argüelles, capo della polizia della regione di Colon, senza fornire ulteriori dettagli.

Il cordoglio della federcalcio panamense

La federcalcio panamense intanto, attraverso una nota pubblicata sui propri profili social, "si rammarica per la dolorosa scomparsa di Gilberto Hernández, giocatore del Club Atlético Independiente e della lega panamense". La Fepafut poi "porge le proprie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari, nonché all'intera famiglia del Club Atlético Independientee del calcio panamense. Pace alla sua anima". Il Club Atletico Independiente intanto ha organizzato intanto per sabato 9 settembre una sfida contro lo Sporting Miguelito in sua memoria, con l'incasso che sarà devoluto interamente alla famiglia di Hernandez.