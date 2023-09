Pallone d'Oro 2023: chi sono i nominati, ci sono Kvaratskhelia e Osimhen

Pallone d'Oro, gli ultimi 30 giocatori

Per la Serie A, ci sono Barella, Kvaratskhelia, Lautaro e Osimhen. Kim e Onana invece si sono conquistati il posto giocando nel campionato italiano. Ovviamente ci sono anche i grandi attesi Lionel Messi, Erling Haaland e Kylian Mbappè. I primi 5 nomi pubblicati sono stati quelli di Gvardiol, Salah, Musiala e Benzema. A seguire sono stati annunciati i due inglesi Bellingham e Saka, il finalista del Mondiale Kolo Muani, poi Rodri, Gundogan, De Bruyne, Bernardo Silva e Ruben Dias, protagonisti del triplete del Manchester City. Ci sono anche Vinicius, Modric, Kane, Griezmann, Lewandowski, Odegaard, Bounou e i campioni del mondo Emiliano Martinez e Julian Alvarez.

Trofeo Yashin, i candidati

Nella short list per il Trofeo Yashin ci sono due portieri della Serie A: Onana (che ha conquistato la candidatura parando per l'Inter) e Maignan. Gli altri che se lo contendono sono Ederson, Samba, Bounou, Emiliano Martinez, Ramsdale, Courtois, Livakovic e Ter Stegen.

Bellingham e Hojlund per il Trofeo Kopa

Mentre per il Kopa, il premio per il miglior giovane, ci sono Bellingham, Xavi Simons, Baldè, Antonio Silva, Hojlund, Wahi, Gavi, Musiala, Camavinga e Pedri.

Pallone d'Oro femminile, le candidate

Sono state rese note anche le candidate al Pallone d'Oro femminile. Forte la presenza spagnola dopo il Mondiale vinto: ci sono Caicedo, Redondo, Carmona, Paralluelo, Guijarro, Bonmatì e Leon. Invece per l'Inghilterra, l'altra finalista del Mondiale, ecco Daly, Stanway, Bright ed Earps. Posto di rilievo per la superstar Sam Kerr, insieme alla connazionale australiana Hayley Raso. A rappresentare l'Olanda ci sono Daphne Van Domselaar e Jill Roord, per il Giappone Hasegawa e Miyazawa mentre per la Germania Popp e Oberdorf. Ci sono anche le francesi Renard e Diani, e due rappresentati per la Svezia: Rolfö e Ilestedt. Una sola americana, Smith, lo stesso per il Brasile con Debinha. Ci sono anche Oshoala, Pajor, Reiten, McCabe e Shaw.

Notizia in aggiornamento