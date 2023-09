Scandalo in Bolivia: campionato sospeso per corruzione, spunta un audio shock

Scandalo nel calcio sudamericano. La Federcalcio boliviana sta attraversando un momento delicato per delle accuse riguardanti il calcioscommesse che hanno costretto alla sospensione dei due campionati principali. Sulla stampa boliviana sono stati diffusi diversi audio e uno più esplicito che dice: "Abbiamo bisogno di 5 gol, è importante che ce ne siano tre nel primo tempo non importa di chi". Il leader del calcio boliviano Fernando Costa, nel corso di una conferenza stampa ha sottolineato che si è arrivati a questo punto perché ci sono "seri indizi che dimostrano come entrambi i tornei sono stati viziati". Lo scandalo è scoppiato qualche giorno fa, quando Costa ha presentato una denuncia ufficiale alla Procura con le accuse di frode aggravata e associazione a delinquere. Al centro dello scandalo c'è la commissione arbitrale e per questo motivo la federazione ha annunciato anche lo scioglimento di questo ente. Ma non è finita qui, perchè nella tempesta non ci sono solo gli arbitri, ma ovviamente anche dirigenti e calciatori.