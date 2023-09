Iago Falque, drastica decisione dopo gli spari sulla sua auto: cosa ha fatto

CALI (COLOMBIA) - È trascorso meno di un mese dal bruttissimo episodio che ha coinvolto l'ex calciatore, tra le altre di Roma e Torino, Iago Falque. Il Lo spagnolo in forze all'America di Cali, è stato vittima di un vero e proprio agguato: la sua macchina è stata infatti bersagliata da alcuni colpi di arma da fuoco nelle vicinanze del 'Cascajal Sports Center'. Fortunatamente nessuno si trovava al momento nelle vicinanze della macchina e non ci sono stati feriti.