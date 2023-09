Il Manchester United non vende la maglia di Højlund: il motivo è assurdo

Tutti pazzi per Højlund in casa Manchester United , peccato che tantissimi tifosi siano rimasti delusi dall'assenza della maglia del nuovo acquisto dei Red Devils negli store ufficiali del club .

United, la maglia di Højlund diventa un caso

Nonostante la richiesta altissima di maglie dell'ex Atalanta, uno degli acquisti più onerosi del mercato estivo, il Manchester United non ha potuto stampare il suo nome sulle divise da gara. Il motivo? La mancanza della 'Ø', presente nell'alfabeto danese, nell'inventario. Il club ha quindi deciso di attendere che la lettera arrivasse negli store piuttosto che scrivere il nome all'europea (Hojlund). Un danno ingente a livello economico per la società che deve fare i conti anche con il malcontento dei tifosi che però proprio in queste ore avranno la possibilità di acquistare la maglia del loro beniamino.