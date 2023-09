Messi, villa da sogno a Miami: il prezzo è incredibile

Lionel Messi ha acquistato una villa da sogno a Miami, in Florida. L'argentino, che durante l'ultima sessione di mercato si è trasferito all'Inter di Miami, ha acquistato una villa sul lungomare di Fort Lauderdale, a soli cinque chilometri dallo stadio in cui il suo club gioca le partite casalinghe. La villa ha tutti i comfort immaginabili ed è di 1600 metri quadrati.

Messi, la villa da sogno

Secondo quanto rivelato da The Real Deal il fuoriclasse argentino e la moglie avrebbero speso circa 10,8 milioni di dollari per assicurarsi la casa. La proprietà comprende una piscina sul lungomare, una palestra con spa, otto camere da letto e nove bagni. La casa è stata costruita nel 1988 e ampliata nel 2000, come mostrano i registri di proprietà.