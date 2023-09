Inghilterra, Southgate si schiera sugli sfottò a Maguire: "È ridicolo"

GLASGOW (Scozia) - L'allenatore dell' Inghilterra Gareth Southgate ha condannato i fischi e gli sfottò riservati dai tifosi al difensore della nazionale Harry Maguire , definendo "ridicole" le contestazioni incessanti al giocatore. Nell'amichevole vinta 3-1 dall'Inghilterra contro la Scozia ieri a Glasgow, il centrale del Manchester United ha onorato la 59ma presenza, ma la sua prestazione è stata macchiata da un autogol . In panchina all'inizio della partita, è stato deriso senza pietà quando è entrato nell'intervallo. Maguire, inserito nella squadra tipo all'Europeo del 2021, è diventato da tempo oggetto di scherno a Manchester, anche se rimane un elemento importante dell'Inghilterra di Southgate.

"Maguire fantastico, sfottò ridicoli"

"Non ho mai conosciuto un giocatore trattato in questo modo, né dai tifosi scozzesi, né dai nostri commentatori, esperti, chiunque essi siano" ha aggiunto il Ct inglse. Dopo la partita, Southgate ha definito l'autogol "sfortunato", aggiungendo di Maguire: "È bravo, è fantastico. Abbiamo vinto una grande partita, lui ha giocato un ruolo importante lì dietro". L'allenatore ha aggiunto che si tratta di "una conseguenza del trattamento ridicolo a cui il giocatore è stato sottoposto per molto tempo". Maguire "è un pilastro importante della seconda squadra inglese di maggior successo degli ultimi decenni. È una parte vitale di questo periodo", ha aggiunto.