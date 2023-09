Croazia, tifosi espongono bandiera fascista: la Uefa apre indagine

ROMA - La Croazia dovrà fare i conti la Uefa. Il massimo organo calcistico europeo, infatti, ha aperto un procedimento disciplinare dopo che i suoi tifosi hanno esposto una bandiera fascista della Seconda Guerra Mondiale durante la gara di qualificazione agli Europei con la Lettonia (vinta 5-0). Da ricordare che la Croazia è già sotto processo da parte della Uefa per il "comportamento discriminatorio" dei tifosi croati durante la finale di Nations League contro la Spagna dello scorso Giugno. La Federazione croata, a causa del precedente procedimento, non ha potuto vendere i biglietti ai suoi tifosi per la sfida in Armenia di lunedì (vinta dai biancorossi 1-0) e la gara con la Turchia del mese prossimo, qualora la Croazia venisse condannata, si giocherebbe in uno stadio completamente vuoto.