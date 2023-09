Messi, il saluto a Verratti: "Ti auguro sempre il meglio"

ROMA - Due ex compagni di squadra, che hanno proseguito entrambi la propria carriera altrove. Ma se Lionel Messi già da tempo si è accasato all'Inter Miami, è invece delle ultime ore l'ufficialità del trasferimento di Marco Verratti in Qatar, all'Al Arabi. Il centrocampista italiano lascia i parigini dopo 11 stagioni, in due delle quali è stato compagno di squadra di Messi, che ha voluto salutare via social l'ex compagno.