Balotelli, con il Sion è finita: scendono in campo gli avvocati

È finita l'avventura di Mario Balotelli con la maglia del Sion. Dopo appena una stagione, come riporta la stampa elvetica, il club e l'attaccante hanno risolto il contratto in modo consensuale. L'attaccante, che in questo inizio stagione si stava allenando da solo, lo scorso anno ha siglato sei reti in diciotto presenze, gol che però non sono riusciti a evitare la retrocessione in seconda divisione svizzerra della squadra.