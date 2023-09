Paraguay, ufficiale: esonerato Barros Schelotto

ROMA - Guillermo Barros Schelotto non è più il ct della nazionale del Paraguay. Il tecnico argentino, che in passato ha allenato tra gli altri anche il Palermo, è stato esonerato dopo lo 0-0 in casa contro il Perù e la sconfitta per 1-0 con il Venezuela nel primo doppio confronto valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, organizzati da Stati Uniti, Canada e Messico. "Auguriamo a lui e al suo staff ogni successo e li ringraziamo per l'impegno e la dedizione che hanno avuto alla guida dell'Albirroja" la nota della federcalcio del Paraguay.