Follie per Cristiano Ronaldo in Iran: una folla irrompe nel suo hotel!

Tutto pronto per l'esordio di Cristiano Ronaldo nella fase finale della Champions League asiatica. Grazie al piazzamento dello scorso anno, il portoghese ha conquistato l'accesso alla competizione. L'esordio sarà contro una squadra iraniana, il Persepolis. I giocatori dell'Al-Nassr sono arrivati oggi in città e l'accoglienza per il protoghese è stata impressionante.