Bufera Neymar, chiede l'esonero del tecnico dell'Al Hilal: cosa è successo

Esordio da dimenticare per Neymar in Arabia Saudita con la maglia dell'Al Hilal nella Champions League asiatica. Tutti infatti si aspettavano di più dal fantasista brasiliano, nella partita contro il Navbahor Namangan pareggiata per 1-1. In campo si sono registrati comportamenti e pure una prestazione non degna del nome che porta. L'ex Psg infatti, ha anche rischiato di farsi espellere oltre ad aver sbagliato un gol abbastanza semplice in area di rigore. Ovviamente nel post partita, per la precisione nello spogliatoio c'è stata la sfuriata del tecnico Jorge Jesus, che lo ha rimproverato pesantemente.